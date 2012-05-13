Можно использовать PHP, JS, JQUERY 1.Кнопка “Авторизация”. При нажатии идём в [b]Instagram[/b] и проверяем, выполнен ли ввод в аккаунт. Если авторизации нет, авторизуемся. Сохраняем в сессии данные аккаунта (ид, имя, возраст, аватар, семейное положение, город). ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Можно использовать PHP, JS, JQUERY 1.Кнопка “Авторизация”. При нажатии идём в [b]Instagram[/b] и проверяем, выполнен ли ввод в аккаунт. Если авторизации нет, авторизуемся. Сохраняем в сессии данные аккаунта (ид, имя, возраст, аватар, семейное положение, город). ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Можно использовать PHP, JS, JQUERY Шаблон html к заданию в приложении. 1.Кнопка “Авторизация”. При нажатии идём в ВК и проверяем, выполнен ли ввод в аккаунт. Если авторизации нет, авторизуемся. Сохраняем в массив $user данные аккаунта ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно написать по одному обзору к играм Blood and Soul (http://www.bs.ru/) и Royal Quest (http://www.royalquest.ru/). Текст должен мотивировать читателя начать играть в игру. Объем каждого обзора 2-3 тыс. символов, уникальность текста не менее 90%.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно нарисовать gif баннеры для рекламной сети binmedia.su следующих размеров: 468x60 600x90 200x200 300x250 120x600 240x400 Выполнены баннеры должны быть в соответствии с цветовым решением самого сайта.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Нужно сделать PSD макет и html верстку главной страницы сайта про онлайн игры. Табличная верстка, кросбраузерность. По функционалу он должен быть сделан как здесь: mmorpg-bestТОЧКАru, только колонку с навигацией надо расположить слева.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад