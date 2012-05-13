Privater

Дмитрий Иванов Privater

 
44 годаРоссия/Кемерово
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Нужно реализовать несколько функций проверки для Instagram API.

    Можно использовать PHP, JS, JQUERY 1.Кнопка “Авторизация”. При нажатии идём в [b]Instagram[/b] и проверяем, выполнен ли ввод в аккаунт. Если авторизации нет, авторизуемся. Сохраняем в сессии данные аккаунта (ид, имя, возраст, аватар, семейное положение, город). ...

    PHPJavascriptHTMLjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нужно реализовать несколько функций проверки для Instagram API.

    Можно использовать PHP, JS, JQUERY 1.Кнопка “Авторизация”. При нажатии идём в [b]Instagram[/b] и проверяем, выполнен ли ввод в аккаунт. Если авторизации нет, авторизуемся. Сохраняем в сессии данные аккаунта (ид, имя, возраст, аватар, семейное положение, город). ...

    PHPJavascriptHTMLjQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно реализовать несколько функций проверки для ВКонтакте API

    Можно использовать PHP, JS, JQUERY Шаблон html к заданию в приложении. 1.Кнопка “Авторизация”. При нажатии идём в ВК и проверяем, выполнен ли ввод в аккаунт. Если авторизации нет, авторизуемся. Сохраняем в массив $user данные аккаунта ...

    PHPJavascriptHTMLjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Обзор к онлайн играм

    Нужно написать по одному обзору к играм Blood and Soul (http://www.bs.ru/) и Royal Quest (http://www.royalquest.ru/). Текст должен мотивировать читателя начать играть в игру. Объем каждого обзора 2-3 тыс. символов, уникальность текста не менее 90%.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать баннеры

    Нужно нарисовать gif баннеры для рекламной сети binmedia.su следующих размеров: 468x60 600x90 200x200 300x250 120x600 240x400 Выполнены баннеры должны быть в соответствии с цветовым решением самого сайта.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн игрового сайта

    $250

    Нужно сделать PSD макет и html верстку главной страницы сайта про онлайн игры. Табличная верстка, кросбраузерность. По функционалу он должен быть сделан как здесь: mmorpg-bestТОЧКАru, только колонку с навигацией надо расположить слева.

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
LamanrisDev
Атай 
24 годаКиргизия
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$35
10 баллов
2 года назад
Нужно реализовать несколько функций проверки для Instagram API.
Уже второй раз работаю с данным заказчиком. Оплата в срок, всегда на связи. С понимаем относится к задержкам.
Поработали с Атайем ещё над одним проектом. Работа сделана на отлично.
Ответный отзыв
LamanrisDev
Атай 
24 годаКиргизия
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$35
10 баллов
2 года назад
Нужно реализовать несколько функций проверки для ВКонтакте API
Рекомендую работать с данным заказчиком. Работу принял, всё оплатил в срок. Всегда на связи.
Работа была сделана быстро и на отлично, были учтены все пожелания.
Ответный отзыв
coryphaeus
Александр 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Дизайн игрового сайта
Всегда на связи, профессиональный подход, расчет в срок
Заказывал дизайн и верстку для сайта, получил то что хотел. Работой остался доволен.
Ответный отзыв
Alenkalutsk
Алёна 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Обзор к онлайн играм
Дмитрий отличный заказчик! Задание поставил четко. Оплату произвел мгновенно! Всем фрилансерам рекомендую Дмитрия как ответственного заказчика!
Заказ был исполнен на отлично!
Ответный отзыв
WebMatrix
Ирина 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать баннеры
Сотрудничеством довольна: быстрая оплата, понятное тз Надеюсь, будем работать и дальше
Заказ был выполнен на отлично, сотрудничеством остался доволен.
Ответный отзыв