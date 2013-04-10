Обзор к онлайн играм

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Завершен6 заявок161 просмотр

Нужно написать по одному обзору к играм Blood and Soul (http://www.bs.ru/) и Royal Quest (http://www.royalquest.ru/). Текст должен мотивировать читателя начать играть в игру. Объем каждого обзора 2-3 тыс. символов, уникальность текста не менее 90%.

12 лет назад
Privater
Дмитрий 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$12
2 дня
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Заявки фрилансеров

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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