Контент для лизинговой компании

Требуется копирайтер для подготовки контента сайта региональной лизинговой компании: http://pragma-invest.ru/

Главное требование к текстам: быть «продающими», иметь простой, «ясный» стиль подачи информации, приветствуется заточка под SEO, но не является приоритетной в настоящий момент.

Объем контента: ~10-15 страниц, ~1000-2000 знаков. Явных ограничений на количество знаков нет, необходимо исходить из разумности: не слишком скупой текст, но и не портянка.

Заказчик готов предоставить необходимые интервью-консультации для копирайтера: рассказать о компании, конкурентных преимуществах и ответить на иные вопросы. Форма консультации: скайп или телефонный звонок.

Желаемый бонус от исполнителя: подбор тематических изображений для оформления каждой статьи. Предпочтительные форма оплаты: банковский перевод на счет юр. лица, на счет физлица, электронные валюты в WMR, ЯД.