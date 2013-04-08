Контент для лизинговой компании

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок244 просмотра

Требуется копирайтер для подготовки контента сайта региональной лизинговой компании: http://pragma-invest.ru/

Главное требование к текстам: быть «продающими», иметь простой, «ясный» стиль подачи информации, приветствуется заточка под SEO, но не является приоритетной в настоящий момент.

Объем контента: ~10-15 страниц, ~1000-2000 знаков. Явных ограничений на количество знаков нет, необходимо исходить из разумности: не слишком скупой текст, но и не портянка.

Заказчик готов предоставить необходимые интервью-консультации для копирайтера: рассказать о компании, конкурентных преимуществах и ответить на иные вопросы. Форма консультации: скайп или телефонный звонок.

Желаемый бонус от исполнителя: подбор тематических изображений для оформления каждой статьи. Предпочтительные форма оплаты: банковский перевод на счет юр. лица, на счет физлица, электронные валюты в WMR, ЯД.

12 лет назад
feost
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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