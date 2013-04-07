Написать 3 статьи, используя 2 ключевых слова.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка161 просмотр

Написать несколько статей используя 2 ключевых слова объемом 2 000 знаков. + сделать к статье анатацию объемом 200 символов + придумать 3 уникальных заголовка. уникальность адвего 90%. Стоимость работы 1 статья 1$

писать в скайп olbrite

тематика статей - насосы, запчасти, финансы.

12 лет назад
Yuogtar
32 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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