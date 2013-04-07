Требуется составить описание разделов интернет-магазина одежды. не менее 1.000 знаков на одно описание. Разделов 13. 60 руб за одно описание. Оставляйте заявки, только если вы свободны и сможете сдать работу завтра-послезавтра.
2 пакета статей: Строительство/Авто
Доброго дня
Хочу заказать написание 2-х пакетов статей по 30 штук в каждом.
Техническое задание следующее:
Текст уникален = 95% по Адвего (шингл 5)
Текст читабелен = Word не ругается подчеркиваниями (кроме неизвестных слов)
Текст с ключами = 1 текст собержит 1 ключ, который нужно употребить 1 раз и выделить
Объем текста = 2000 без пробелов.
Меня интересует цена за такую работу и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен рерайт, 2400 знаков. Тематика: волейбольная форма.Копирайтинг17 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, необходимо написать текст о компании занимающейся оптовыми продажами светодиодной продукции. Так что текст должен привлекать оптовых покупателей. Требования: 1. 2-2.5к зн. 2. Уникальность не менее 90% 3. Привлекающий читабельный ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Кто сможет срочно размножить объявление из 4 строчек? Нужно 25 размножений. Пишите свои цены и указывайте в течение которого времени сможете выполнить работу. Спасибо.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад
подзаголовки: http://wordstat.yandex.ru/?cmd=words&page=1&ts=1365308155&key=f742769af91305ab27953c31e2032fca&t=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 для каждого подзаголовка подобрать картинку статья для сайта http://sila-prirody.ru/Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Нужны копирайтеры, которые разбираются в радиоуправляемых моделях. Также нужны люди которым интересно писать об онлайн играх. Отписывайте, пожалуйста, в проект я сам выйду на связь.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад