Описание разделов в интернет-магазине одежды

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Завершен19 заявок243 просмотра

Требуется составить описание разделов интернет-магазина одежды. не менее 1.000 знаков на одно описание. Разделов 13. 60 руб за одно описание.

Оставляйте заявки, только если вы свободны и сможете сдать работу завтра-послезавтра.

12 лет назад
pitono
Артур 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$26
1 день
Отлично выполнила работу, без лишних вопросов и с учетом всех пожеланий. Спасибо. Рекомендую.
Большое спасибо за интересную работу, быструю проверку и оплату!

Заявки фрилансеров

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад

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