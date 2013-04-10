Необходим качественный рерайт статей с уникальностью 95–97%. Исходники предоставляются. Для каждой статьи будет предоставлен список ключевых фраз и общее ТЗ на все тексты. Объем статьи - 1500-2500 зн. Оплата - 1,5 wmz ...
Описания услуг для ивент-агентства.
Оплата яндекс, киви.
1.10 уе за 1000.
Перечень услуг будет выслан копирайтеру в личку.
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Ивент агентство детских праздников. Необходимо описать его услуги.
Могу написать отзыв за хорошую работу.
Жду заявок и примеров работ.
На словосочетания "готов обсудить" не умею реагировать.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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