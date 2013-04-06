Ищу исполнителя на периодические заказы

Здравствуйте. У меня есть проект ПРОГОНЫ сайтов. Для каждого заказчика прогона нужен текст под размножение. ВОт пример такого текста:

{«Декор-центр «Ойкос»|Наша компания|Наш центр|Наша фирма|Компания Декор-центр «Ойкос»}

«Ойкос»- это {ведущий|известный|проверенный|добросовестный} поставщик итальянской лакокрасочной продукции Oikos на {российском|отечественном|современном|нашем} рынке. Эта {компания|фирма}, {основанная|которая была основана|начавшая свою деятельность|стала известна} в Италии в 1984 году, является одним из {известнейших|крупнейших|европейских|наиболее известных|признанных} мировых лидеров по {изготовлению|производству} и {поставкам|реализации|продаже} {качественных|экологически чистых|долговечных|прочных}, {ярких|красивых|оригинальных} и {изысканных|элегантных|стильных|уникальных} декоративных красок. {Продукция|Лакокрасочная продукция} {Oikos|этой фирмы|этой итальянской компании|компании Oikos|итальянцев} давно завоевала {признание|любовь|уважение} своих {покупателей|клиентов|потребителей|заказчиков} {экологичностью|экологической чистотой}, {надежностью|качеством|долговечностью} и {более чем доступной ценой|доступными ценами|лояльными ценами|прекрасной ценовой политикой|невысокими ценами}.

Мы {предлагаем|рады предложить} {различные|разнообразные|любые|новейшие|самые лучшие} варианты {лакокрасочной продукции|красок|продукции} {итальянской компании Oikos |этой фирмы|этой итальянской компании|компании Oikos|итальянцев| Oikos }: однотонные краски, покрытия с {разнообразными|различными|элегантными|неповторимыми|оригинальными} декоративными эффектами для {внутренней отделки|отделки внутри помещений|ремонта внутри дома}, гладкие и фактурные материалы для {отделки фасадов|наружных работ|отделки снаружи вашего дома} и, {конечно же|обязательно|естественно}, {лидера|хит} продаж - венецианскую штукатурку. С {приобретенными|купленными} {у нас|здесь|в нашей компании|в Декор-центре «Ойкос»|в компании Декор-центр «Окос»} {материалами|красками и штукатурками|отделочными материалами} вы {сможете|сумеете} {сотворить|сделать|воплотить в жизнь} такой {изысканный|элегантный|стильный} и неповторимый интерьер, которому будут завидовать все ваши знакомые, а качество и долговечность {продукции|лакокрасочной продукции|красок|продукции этой итальянской фирмы|продукции Oikos} позволит вам {любоваться|наслаждаться|гордиться} обновленным жилищем {долгое время|очень долго|довольно долго|не один год}.

Как видно тут блок "заголовок" и далее - "текст".

Ищу человека или людей или фирму - не важно - кто будет мне по моему требованию писать время от времени такие тексты. Оплата 100 руб. за текст. Объем НЕ МЕНЕЕ 2000 знаков с пробелами. Но и не более 3000. СЕО не нужно, пишется просто рекламный текст на тему домена. Т.е. я даю просто список доменов. Нужно зайти на каждый, понять что это за клиент и написать вот такой текст с обязательным и частым(!) употреблением конструкций {||||}

Никакого автоматизма, только ручная работа. Синонимайзеры не подойдут.