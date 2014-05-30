Копирайтеры-рерайтеры

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Закрыт87 заявок1996 просмотров

Нужны копирайтеры-рерайтеры на постоянную работу.

Необходимо писать описания на различные развлекательные заведения.

Тексты должны быть красиво изложены и написаны с определенными требованиями.

Основные требования: умение писать хорошие тексты, грамотность, пунктуальность, ответственность.

Стоимость 1 текста (800-1000 знаков без пробелов) - 30 рублей (без торга).

Оплата через Webmoney два раза в месяц (для уверенности в нашей плетежеспособности, первые 5 текстов можем оплатить сразу по факту).

В день нужно писать от 5 до 10 текстов (для одного исполнителя).

Для нас главное качество, а не количество!

Если Вы реально (!!!) настроены на постоянное сотрудничество - пишите.

Не добавляться в скайп!!!

Пожалуйста, пишите в ЛС. Спасибо!

11 лет назад
LSR
36 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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