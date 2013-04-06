Требуется копирайтер для написания статей, промо текстов, описаний продуктов на английском языке. Тематика ФАРМА. Опыт в фарма теме приветствуется, как и текстик пример. Обьемы большие, до 70 тысяч в неделю можем заказывать. В заявке прошу ...
Рерайтинг статей на тему спортивных товаров
Рерайтинг статей на тему спортивных товаров 4000-5000 знаков б/п
Выбранный исполнитель
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