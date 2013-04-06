Рерайтинг статей на тему спортивных товаров

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок229 просмотров

Рерайтинг статей на тему спортивных товаров 4000-5000 знаков б/п

12 лет назад
7Oliver
Олег 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

FreelanceKP
Татьяна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Все отлично, быстро, приятно работать
Четкое задание, своевременная оплата. Приятно работать с таким заказчиком, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

FreelanceKP
Татьяна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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