Рерайт статей для туристического сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт36 заявок350 просмотров

Для сайта нужен качественный рерайт. Темы для рерайта выдаем мы, вы сами ищите контент и делаете рерайт. Статьи от 2000 символов и выше, оплата 30р за 1000 символов. объем работы около 100000 символов.

12 лет назад
frilance
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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