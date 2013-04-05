Нужны ответственные рерайтеры для написания статей различных тематик. Рерайт не по одному предложению. Читаете статью и пишете ее своими словами. Если вы пишете текст с ошибками, не знаете где правильно поставить ...
Рерайт статей для туристического сайта
Для сайта нужен качественный рерайт. Темы для рерайта выдаем мы, вы сами ищите контент и делаете рерайт. Статьи от 2000 символов и выше, оплата 30р за 1000 символов. объем работы около 100000 символов.
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