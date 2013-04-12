Нужны статьи для размещения на Миралинксе. Статьи на разные темы, можно копирайт, можно рерайт с уникальностью около 100%, чтобы они проходили под требования системы. Если статья не проходит, ее нужно будет дорабатывать. Размер каждой статьи ...
Требуется 20 текстов по тематике НДФЛ
Добрый день.
Требуются 20 текстов по тематике НДФЛ. Возможен рерайт с высокой уникальностью при условии ваших исходников.
На первом плане - скорость работы. Сами статьи должны быть грамотно написаны, иметь 100% уникальность (в крайнем случае - чуть меньше), требований к ключам нет.
Нужен именно дешевый и БЫСТРЫЙ рерайтинг/копирайтинг. При этом сами статьи должны, как минимум, быть грамотно написаны.
Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и цены.
Темы:
1. Что такое НДФЛ?
2. Кто платит НДФЛ?
3. Что такое налоговые вычеты?
4. Стандартные налоговые вычеты
5. Социальные налоговые вычеты
6. Имущественные налоговые вычеты
7. Профессиональные налоговые вычеты
8. Как и кому заплатить НДФЛ?
9. Формы отчетности НДФЛ.
10. Что такое форма 3-НДФЛ?
11. Налоговые ставки НДФЛ.
12. Какие доходы освобождаются от налогообложения?
13. Кто является плательщиком НДФЛ?
14. НДФЛ в 2013 году: что нового?
15. Как вернуть ошибочно уплаченный НДФЛ?
16. Ответственность налогового агента по НДФЛ
17. Уплата НДФЛ и получение налоговых вычетов
18. Как оформить налоговый вычет по месту работы?
19. НДФЛ для индивидуального предпринимателя.
20. Налоговые вычеты в 2013-м году.
Объем одной статьи - 2000 символов б.п., можно чуть больше, но НЕ МЕНЬШЕ. Это важно.
Выбранный исполнитель
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