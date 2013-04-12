Требуется 20 текстов по тематике НДФЛ

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок179 просмотров

Добрый день.

Требуются 20 текстов по тематике НДФЛ. Возможен рерайт с высокой уникальностью при условии ваших исходников.

На первом плане - скорость работы. Сами статьи должны быть грамотно написаны, иметь 100% уникальность (в крайнем случае - чуть меньше), требований к ключам нет.

Нужен именно дешевый и БЫСТРЫЙ рерайтинг/копирайтинг. При этом сами статьи должны, как минимум, быть грамотно написаны.

Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и цены.

Темы:

1. Что такое НДФЛ?

2. Кто платит НДФЛ?

3. Что такое налоговые вычеты?

4. Стандартные налоговые вычеты

5. Социальные налоговые вычеты

6. Имущественные налоговые вычеты

7. Профессиональные налоговые вычеты

8. Как и кому заплатить НДФЛ?

9. Формы отчетности НДФЛ.

10. Что такое форма 3-НДФЛ?

11. Налоговые ставки НДФЛ.

12. Какие доходы освобождаются от налогообложения?

13. Кто является плательщиком НДФЛ?

14. НДФЛ в 2013 году: что нового?

15. Как вернуть ошибочно уплаченный НДФЛ?

16. Ответственность налогового агента по НДФЛ

17. Уплата НДФЛ и получение налоговых вычетов

18. Как оформить налоговый вычет по месту работы?

19. НДФЛ для индивидуального предпринимателя.

20. Налоговые вычеты в 2013-м году.

Объем одной статьи - 2000 символов б.п., можно чуть больше, но НЕ МЕНЬШЕ. Это важно.

12 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$60
2 дня
Все четко по ТЗ, стабильная связь по текущим вопросам, выдержанные сроки. Приятно работать с ответственным человеком! Спасибо.
Работали не только по этому, но и по другим проектам.

Заявки фрилансеров

slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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