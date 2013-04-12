Требуется 20 текстов по тематике НДФЛ

Добрый день.

Требуются 20 текстов по тематике НДФЛ. Возможен рерайт с высокой уникальностью при условии ваших исходников.

На первом плане - скорость работы. Сами статьи должны быть грамотно написаны, иметь 100% уникальность (в крайнем случае - чуть меньше), требований к ключам нет.

Нужен именно дешевый и БЫСТРЫЙ рерайтинг/копирайтинг. При этом сами статьи должны, как минимум, быть грамотно написаны.

Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и цены.

Темы:

1. Что такое НДФЛ?

2. Кто платит НДФЛ?

3. Что такое налоговые вычеты?

4. Стандартные налоговые вычеты

5. Социальные налоговые вычеты

6. Имущественные налоговые вычеты

7. Профессиональные налоговые вычеты

8. Как и кому заплатить НДФЛ?

9. Формы отчетности НДФЛ.

10. Что такое форма 3-НДФЛ?

11. Налоговые ставки НДФЛ.

12. Какие доходы освобождаются от налогообложения?

13. Кто является плательщиком НДФЛ?

14. НДФЛ в 2013 году: что нового?

15. Как вернуть ошибочно уплаченный НДФЛ?

16. Ответственность налогового агента по НДФЛ

17. Уплата НДФЛ и получение налоговых вычетов

18. Как оформить налоговый вычет по месту работы?

19. НДФЛ для индивидуального предпринимателя.

20. Налоговые вычеты в 2013-м году.

Объем одной статьи - 2000 символов б.п., можно чуть больше, но НЕ МЕНЬШЕ. Это важно.