Статьи для магазина сумок

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт30 заявок278 просмотров

Нужны хорошие статьи на темы: женские,мужские сумки(разные бренды);тенденции моды!;зонты,платки и все что с этим связано!Статьи от 2000 знаков.Жду предложений от знающих тематику людей!

Предложение с указанием цены за 1000 знаков,рассмотрю как копирайт так и рерайт(уникальность не ниже 90%)!

12 лет назад
Nikolash
Николай 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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