Статьи для магазина сумок

Нужны хорошие статьи на темы: женские,мужские сумки(разные бренды);тенденции моды!;зонты,платки и все что с этим связано!Статьи от 2000 знаков.Жду предложений от знающих тематику людей!

Предложение с указанием цены за 1000 знаков,рассмотрю как копирайт так и рерайт(уникальность не ниже 90%)!