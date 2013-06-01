Рерайт статей на тему пластиковых окон

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Завершен15 заявок173 просмотра

Требуется рерайт (из нескольких источников) статей на тему пластиковых окон.

ТЗ предоставлю. От Вас стоимость за 1000 зн.

12 лет назад
Destat
Илья 
69 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

virtuose
Лина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
12 дней назад
12 лет назад
$1
1 день
Всё сделано качественно и вовремя. Спасибо!
Отличный заказчик. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

virtuose
Лина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
12 дней назад
12 лет назад

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