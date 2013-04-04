Нужен автор для написания текстов – вентиляция

Добрый день

Нужен автор, который имеет представление о том, что такое кондиционер, способный найти исходник и вставить ключевое слово.

Для работы Вы получаете:

-Ключевые слова

-Т3 с требованиями по уникальности, и наличию ключевых слов в тексте

-Своевременные выплаты

Что потребуется от Вас для этой работы?

-Умение искать исходник

-Умение вставлять ключевое слово

- Умение писать уникально

-Знание русского языка на уровне школьной программы

-Ответственность и умение держать слово

В случае, если работа Вам интересна, пожалуйста, напишите желаемую цену за 1 статью (каждая будет 2000 без пробелов), укажите дни по которым Вы работаете и через что получаете оплату.

Желательно наличие портфолио.

С Уважением, Иван.