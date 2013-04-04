Есть сайт, занимаются художественной ковкой. Нужно написать тексты на «главную», в раздел «цены» и «о нас»
Нужен автор для написания текстов – вентиляция
Добрый день
Нужен автор, который имеет представление о том, что такое кондиционер, способный найти исходник и вставить ключевое слово.
Для работы Вы получаете:
-Ключевые слова
-Т3 с требованиями по уникальности, и наличию ключевых слов в тексте
-Своевременные выплаты
Что потребуется от Вас для этой работы?
-Умение искать исходник
-Умение вставлять ключевое слово
- Умение писать уникально
-Знание русского языка на уровне школьной программы
-Ответственность и умение держать слово
В случае, если работа Вам интересна, пожалуйста, напишите желаемую цену за 1 статью (каждая будет 2000 без пробелов), укажите дни по которым Вы работаете и через что получаете оплату.
Желательно наличие портфолио.
С Уважением, Иван.
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