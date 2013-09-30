требуется недорогой рерайтинг отзывов для компании. требуется отрерайтить порядка 80 отзывов
Тексты на сайт
Есть сайт, занимаются художественной ковкой. Нужно написать тексты на «главную», в раздел «цены» и «о нас»
Выбранный исполнитель
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