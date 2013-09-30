Тексты на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок167 просмотров

Есть сайт, занимаются художественной ковкой. Нужно написать тексты на «главную», в раздел «цены» и «о нас»

12 лет назад
Armandojan
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$10
2 дня
Был рад сотрудничать, работа сделана быстро и качественно! Я доволен.
Отличный заказчик: четкое тз, быстрая оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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