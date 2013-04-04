Ищу копирайтера. Работы много

Поиском копирайтера занималась почти 2 месяца. Именно копирайтера, а не рерайтера! Я пробовала "попытать счастье" на разных порталах и О! Чудо! Мне очень повезло, что на мою заявку откликнулась Наталья! Она превосходный исполнитель. Умничка, сразу поняла, что именно мне надо. А я ой какой не простой заказчик! Она очень хорошо излагает материал. Мне очень нравится, что при написании текста она с "головой" погружается в суть вопроса и темы о которой пишет! А это дорогого стоит! Она всегда на связи! Если сказала что сдаст сегодня, значит это так и будет! Так как я заказчик требовательный, то не обошлось без просьб доработать тот или иной момент. Очень приятен был тот факт, что Наталья без всяких вопросов и разговоров, просто делала это. Уникальность написанных ею для меня статей - 100% (и это результат не проверки Адвего, а по результату Etxt). Жаль что максимальная оценка 10 баллов, я бы поставила во много раз больше! Умничка, просто Умничка! Работала, работаю и буду работать с ней! Только с ней! РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ! Хотя нет, не всем, а то вдруг у нее на меня время мало оставаться будет))))))