Ищу копирайтера. Работы много

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен22 заявки592 просмотра

Для начала нужно написать тексты – описания для разделов и подразделов сайта – биржи по благоустройству и строительству. Всего 60 текста. Далее потребуются статьи на мы строительства, благоустройства, озеленения и т.п. Предпочтение копирайтерам, имеющим опыт в работе с биржами. Предлагаю начать сотрудничество с написания тестовой статьи, ТЗ для прикрепляю. Образец подачи материала прикрепляю. Интересует стоимость?

Написание статей
12 лет назад
light-group
Елизавета 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Um-yasin
45 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
12 лет назад
$20
3 дня
Поиском копирайтера занималась почти 2 месяца. Именно копирайтера, а не рерайтера! Я пробовала "попытать счастье" на разных порталах и О! Чудо! Мне очень повезло, что на мою заявку откликнулась Наталья! Она превосходный исполнитель. Умничка, сразу поняла, что именно мне надо. А я ой какой не простой заказчик! Она очень хорошо излагает материал. Мне очень нравится, что при написании текста она с "головой" погружается в суть вопроса и темы о которой пишет! А это дорогого стоит! Она всегда на связи! Если сказала что сдаст сегодня, значит это так и будет! Так как я заказчик требовательный, то не обошлось без просьб доработать тот или иной момент. Очень приятен был тот факт, что Наталья без всяких вопросов и разговоров, просто делала это. Уникальность написанных ею для меня статей - 100% (и это результат не проверки Адвего, а по результату Etxt). Жаль что максимальная оценка 10 баллов, я бы поставила во много раз больше! Умничка, просто Умничка! Работала, работаю и буду работать с ней! Только с ней! РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ! Хотя нет, не всем, а то вдруг у нее на меня время мало оставаться будет))))))
Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Um-yasin
45 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
12 лет назад

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