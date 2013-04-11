Портфолио
- Мебель для рабочего места233 просмотра
- Как купить недвижимость в Москве241 просмотр
- Электроустановки воздухонагревательные УВНЭ215 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Присоединяюсь к положительным отзывам других заказчиков. Подтверждаю, что Наталья: - отлично пишет - выдерживает сроки - всегда на связи (по крайней мере ежедневно) - при необходимости материал дорабатывает, без лишних вопросов - нет проблем с уникальностью, вписыванием ключей и другими SEO заморочками И, пожалуй, процитирую Донскую Елизавету: "Мне очень нравится, что при написании текста она с "головой" погружается в суть вопроса и темы о которой пишет! А это дорогого стоит!" Полностью согласен с этим высказыванием!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, моментальная оплата, приятное сотрудничество! Рекомендую!
$50
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Наталья написала отличные статьи, с соблюдением всех требований.
Ответный отзыв
Александр отличный заказчик. Четкое ТЗ. И, несмотря на то, что в статьях были некоторые недочеты, они были оплачены в полном объеме.
$20
10 баллов
12 лет назад
Очень хороший и ответственный исполнитель. Сроки соблюдает. Пишет грамотно и интересно, без лишней воды.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Моментальная проверка работы и ее оплата. Приятное сотрудничество, надеюсь на продолжение.
$20
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Поиском копирайтера занималась почти 2 месяца. Именно копирайтера, а не рерайтера! Я пробовала "попытать счастье" на разных порталах и О! Чудо! Мне очень повезло, что на мою заявку откликнулась Наталья! Она превосходный исполнитель. Умничка, сразу поняла, что именно мне надо. А я ой какой не простой заказчик! Она очень хорошо излагает материал. Мне очень нравится, что при написании текста она с "головой" погружается в суть вопроса и темы о которой пишет! А это дорогого стоит! Она всегда на связи! Если сказала что сдаст сегодня, значит это так и будет! Так как я заказчик требовательный, то не обошлось без просьб доработать тот или иной момент. Очень приятен был тот факт, что Наталья без всяких вопросов и разговоров, просто делала это. Уникальность написанных ею для меня статей - 100% (и это результат не проверки Адвего, а по результату Etxt). Жаль что максимальная оценка 10 баллов, я бы поставила во много раз больше! Умничка, просто Умничка! Работала, работаю и буду работать с ней! Только с ней! РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ! Хотя нет, не всем, а то вдруг у нее на меня время мало оставаться будет))))))
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую!
$15
10 баллов
12 лет назад
Наташа просто умница! Все выполняется качественно и в срок. Статьи хороши и по уникальности и по стилю изложения. Одним словом - рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкие ТЗ, своевременная оплата и приятный в общении человек. Очень комфортное сотрудничество!