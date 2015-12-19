light-group

Елизавета light-group

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
По выходным не работаю! Прошу прощения.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Требуется название

    Для начала, необходимо придумать название компании (бренд)для фирмы, планирующей выпускать одежду для дома, отдыха и спорта всей семьи, только экологически чистые материалы (никакой синтетики!), российское производство.Затем потребуется логотип, страницы в соцсетях, продвижениеи .п. ...

    Нейминг и Слоганы24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать страницы в соцсетях

    Здравствуйте! Для магазина, реализующего одежду (домашние костюмы для всей семьи, костюмчики для прогулок и занятия спортом, семейные look, кардиганы) нужно создать страницы в соцсетях (Инстаграмм, Вконтакте, Фейсбук). Интересует стоимость и сроки?

    Социальные сети (SMM и SMO)28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Название для интернет магазина

    Здравствуйте! Необходимо придумать название для интернет магазина, реализующего одежду. Это одежда: - для всей семьи домашние костюмы; - женские кардиганы; - костюмчики для прогулок и занятия спортом; - семейные look.

    Нейминг и Слоганы29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется баннер

    Требуется сделать картинку для сайта - продажа картриджей.  Картинка нужна на главную страницу, размер не больше 555 Х 442 Баннер должен отражать смысл сайта (возможно картинка принтера с картриджами) и надпись ...

    Баннеры39 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нейминг

    Нужно придумать интересное, понятное название для компании, которая занимается ремонтом, установкой и обслуживанием климатического оборудования (бытовые и промышленные кондиционеры, сплит-системы, чиллеры) и вентиляции. Название будет использовано в том числе в доменном ...

    Нейминг и Слоганы42 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нейминг

    Необходимо придумать интересное, понятное название для компании, занимающейся ремонтом, установкой и обслуживанием климатического оборудования и вентиляции. Название будет использовано в том числе в доменном имени. Название должно отражать суть деятельности компании, должно запоминаться. Желательно ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуются банеры на сайт

    Требуется сделать несколько картинок для сайта. Тема: продажа картриджей.  1. Картинка нужна на главную страницу, размер не больше 555 Х 442 2. Банер – 3 шт., размер 262 Х 134. "Доставка ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Требуется стратег - маркетолог

    Нужно составить план для небольшой компании, оказывающей электромонтажные услуги. В стратегии должно быть предусмотрено как минимум:  - кчемность и необходимость создания сайта, логотипа и слогана;  - пути привлечения клиентов; ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка по Cotonti

    Ищу специалиста по фрейворку Cotonti  или просто програмиста, имеющего желание разобраться в "потрохах" сайта. Нужно доработать функционал, подпилить шероховатости.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищу "продвиженца"

    Здравствуйте. Нужно продвижение (реклама) сайта. Специализация: биржа, объединяющая заказчика и исполнителя в сфере озеленения, ландшафтного дизайна, благоустройства , малоэтажного строительства и иных услуг в частных домах и т.п. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Стратегия развития проекта

    Есть сайт – биржа для дома и дачи (публикация заказов на ландшафтный дизайн, озеленение, строительство и т.п.) нужен специалист, способный составить стратегию развития проекта. Стоимость, срок?

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проекту требуется название.

    Нужно придумать название проекту, участниками которого будут салоны красоты, частные мастера по маникюру/педикюру и т.п., а так же те, кто хочет быть неотразимым.

    Нейминг и Слоганы27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен нейминг и не только

    Сайту, на котором будут располагаться странички мастеров (специалистов) по ландшафтному дизайну, озеленению, строительству и инженерным системам. Специалисты будут использовать страницы как личные минисайты, размещая на них информацию типа - о себе, портфолио, цены. Требуется: ...

    Нейминг и Слоганы20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна консультация дизайнера.

    Есть действующий сайт (zelstroy.info), не дает покоя мысль, что на главной странице что-то не так. А вот что не так и что делать не знаю. Ищу того, кто знает что не так и что нужно ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Нейминг
Было приятно работать с Елизаветой. Общительный, понимающий заказчик! Рекомендую.
Елена умница, подошла к работе со всей ответственностью. Общительная и понимающая.
Ответный отзыв
FreeMagic
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Ищу "продвиженца"
Приятный во всех отношениях заказчик. Подробное описание задачи, всегда на связи для обсуждения деталей. Всегда готов прислушиваться к предлагаемым вариантам выполнения. Оплата в срок. Очень рекомендую.
Отличный исполнитель!!! Я еще не встречала такого исполнителя, который понимает задание с полуслова. Четко по пунктам объясняет что, как лучше сделать. Описывает предстоящий процесс от и до, так, что не возникает вопросов в принципе. На связи постоянно! Ни одного вопроса не оставляет без внимания, коммуникабельный. Очень уважительное и приятное общение в режиме "диалог". Соблюдение сроков на 5+, даже быстрее чем было заявлено! Что касается статей и описания разделов сайта, то это не просто тексты (набор предложений), а содержательный, интересный и увлекательный материал по теме! От меня +100500! Очень рекомендую. Хотя нет, не рекомендую, а то вдруг на мои проекты время не останется)))))))
Ответный отзыв
Um-yasin
45 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Ищу копирайтера. Работы много
Написание статей
Отличный заказчик. Рекомендую!
Поиском копирайтера занималась почти 2 месяца. Именно копирайтера, а не рерайтера! Я пробовала "попытать счастье" на разных порталах и О! Чудо! Мне очень повезло, что на мою заявку откликнулась Наталья! Она превосходный исполнитель. Умничка, сразу поняла, что именно мне надо. А я ой какой не простой заказчик! Она очень хорошо излагает материал. Мне очень нравится, что при написании текста она с "головой" погружается в суть вопроса и темы о которой пишет! А это дорогого стоит! Она всегда на связи! Если сказала что сдаст сегодня, значит это так и будет! Так как я заказчик требовательный, то не обошлось без просьб доработать тот или иной момент. Очень приятен был тот факт, что Наталья без всяких вопросов и разговоров, просто делала это. Уникальность написанных ею для меня статей - 100% (и это результат не проверки Адвего, а по результату Etxt). Жаль что максимальная оценка 10 баллов, я бы поставила во много раз больше! Умничка, просто Умничка! Работала, работаю и буду работать с ней! Только с ней! РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ! Хотя нет, не всем, а то вдруг у нее на меня время мало оставаться будет))))))
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