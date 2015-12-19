light-group

Всего 2 буквы E и S Логотип – значок этот должен уместиться на замочке молнии)))
- Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт5 лет назад
Для начала, необходимо придумать название компании (бренд)для фирмы, планирующей выпускать одежду для дома, отдыха и спорта всей семьи, только экологически чистые материалы (никакой синтетики!), российское производство.Затем потребуется логотип, страницы в соцсетях, продвижениеи .п. ...Нейминг и Слоганы24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Для магазина, реализующего одежду (домашние костюмы для всей семьи, костюмчики для прогулок и занятия спортом, семейные look, кардиганы) нужно создать страницы в соцсетях (Инстаграмм, Вконтакте, Фейсбук). Интересует стоимость и сроки?Социальные сети (SMM и SMO)28 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо придумать название для интернет магазина, реализующего одежду. Это одежда: - для всей семьи домашние костюмы; - женские кардиганы; - костюмчики для прогулок и занятия спортом; - семейные look.Нейминг и Слоганы29 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать картинку для сайта - продажа картриджей. Картинка нужна на главную страницу, размер не больше 555 Х 442 Баннер должен отражать смысл сайта (возможно картинка принтера с картриджами) и надпись ...Баннеры39 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно придумать интересное, понятное название для компании, которая занимается ремонтом, установкой и обслуживанием климатического оборудования (бытовые и промышленные кондиционеры, сплит-системы, чиллеры) и вентиляции. Название будет использовано в том числе в доменном ...Нейминг и Слоганы42 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо придумать интересное, понятное название для компании, занимающейся ремонтом, установкой и обслуживанием климатического оборудования и вентиляции. Название будет использовано в том числе в доменном имени. Название должно отражать суть деятельности компании, должно запоминаться. Желательно ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется сделать несколько картинок для сайта. Тема: продажа картриджей. 1. Картинка нужна на главную страницу, размер не больше 555 Х 442 2. Банер – 3 шт., размер 262 Х 134. "Доставка ...Баннеры1 исполнительЗакрытнет даты
Нужно составить план для небольшой компании, оказывающей электромонтажные услуги. В стратегии должно быть предусмотрено как минимум: - кчемность и необходимость создания сайта, логотипа и слогана; - пути привлечения клиентов; ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт, собран на Котонти Геноа, надо "апгрейдить" его до Siena. Стоимость, срок?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Ищу специалиста по фрейворку Cotonti или просто програмиста, имеющего желание разобраться в "потрохах" сайта. Нужно доработать функционал, подпилить шероховатости.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Требуется провести аудит юзабилити сайта, не Сео и не комплексный, а только юзабилити..Тестирование сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужно продвижение (реклама) сайта. Специализация: биржа, объединяющая заказчика и исполнителя в сфере озеленения, ландшафтного дизайна, благоустройства , малоэтажного строительства и иных услуг в частных домах и т.п. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для сайта-биржи надо создать аккаунты в соцсетях. Стоимость и срок?Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать аудит сайта zelstroy.info Стоимость, сроки?Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт – биржа для дома и дачи (публикация заказов на ландшафтный дизайн, озеленение, строительство и т.п.) нужен специалист, способный составить стратегию развития проекта. Стоимость, срок?Управление проектами3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно придумать название проекту, участниками которого будут салоны красоты, частные мастера по маникюру/педикюру и т.п., а так же те, кто хочет быть неотразимым.Нейминг и Слоганы27 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно предложить вариант как с точки зрения СЕО лучше позиционировать сайт.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайту, на котором будут располагаться странички мастеров (специалистов) по ландшафтному дизайну, озеленению, строительству и инженерным системам. Специалисты будут использовать страницы как личные минисайты, размещая на них информацию типа - о себе, портфолио, цены. Требуется: ...Нейминг и Слоганы20 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть действующий сайт (zelstroy.info), не дает покоя мысль, что на главной странице что-то не так. А вот что не так и что делать не знаю. Ищу того, кто знает что не так и что нужно ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад