Требуется название

Нейминг и СлоганыЗакрыт24 заявки529 просмотров
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Для начала, необходимо придумать название компании (бренд)для фирмы, планирующей выпускать одежду для дома, отдыха и спорта всей семьи,

только экологически чистые материалы (никакой синтетики!), российское

производство.Затем потребуется логотип, страницы в соцсетях, продвижениеи .п. Короче, работы много)

Названия - неологизмы допустимы и приветствуются. Хочется что-то связанное со словом стиль....

Можно использовать буквы ES или ЕС.

Значок (олицетворяющий название) или аббревиатура названия должны уместиться на замочке молнии)))

4 года назад
light-group
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
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