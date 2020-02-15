Нейминг компании в Испании

ТРЕБОВАНИЯ К БУДУЩЕМУ НАЗВАНИЮ- Область или сфера деятельности компании: Учебный центр дополнительного образования и профессионального обучения для детей и взрослых. В центре представлены курсы по разным направлениям Курсы предоставляют самое качественное образование по самым востребованным в современном ...
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Род деятельности компании:
Проектирование и строительство объектов недвижимости на территории Испании
Описание категорий услуг:
1. Полный цикл проектирования объектов недвижимости
2. Полный цикл строительства
Каналы распространения и география продаж:
Продажи через сайт, контекстно-медийную рекламу Google, баннеры на улице, строящихся и готовых объектах, "сарафанное радио" в основном на территории Каталонии.
Портрет целевой аудитории:
1. Застройщики и инвесторы: торговые центры, офисные центры, многоэтажное и малоэтажное жилое строительство, таунхаусы и урбанизации, частные дома для продажи
2. Частные клиенты, заказывающие проектирование и строительство для себя.
Существующее или предполагаемое позиционирование:
Средний и премиум-сегмент
Ближайшие конкуренты:
- http://www.proyectosdecasas.es/
http://bcq.es/
http://www.gorarquitectes.es/
https://www.baas.cat/
http://www.capellagarcia.com/es
https://www.josegonzalezarquitectotecnico.com/
http://www.cavaa.net/
http://www.cribatecnics.com/
https://www.grupoabp.com/
Вдумчиво проектируем, находим баланс между желаниями заказчика и современными технологиями строительства
Быстрая и оперативная работа на всех этапах
Использование современных технологий при проектировании и строительстве
Большой опыт
Концепции нет, хочется показать что компания именно испанская, передать это в названии бренда.
Что должно быть отражено в названии:
- современность
- инновационность
- престижность
- динамичность
- стабильность
- уникальность
- творческий подход
- географическому месту
- сфере деятельности
Может ли название быть неологизмом (новоформой)?
Да
Какие слова и словосочетания лучше не использовать?
Относящиеся к межнациональной розни между испанцами и каталанцами.
Язык написания:
Испанский
Количество слов названия:
До 2
Планируется ли регистрация торговой марки?
Возможно
Имя домена должно в точности повторять название английскими буквами?
Да
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