Нейминг компании в Испании

Нейминг и СлоганыЗакрыт13 заявок356 просмотров
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Род деятельности компании:

Проектирование и строительство объектов недвижимости на территории Испании

Описание категорий услуг:

1. Полный цикл проектирования объектов недвижимости

2. Полный цикл строительства

Каналы распространения и география продаж:

Продажи через сайт, контекстно-медийную рекламу Google, баннеры на улице, строящихся и готовых объектах, "сарафанное радио" в основном на территории Каталонии.

Портрет целевой аудитории: 

1. Застройщики и инвесторы: торговые центры, офисные центры, многоэтажное и малоэтажное жилое строительство, таунхаусы и урбанизации, частные дома для продажи

2. Частные клиенты, заказывающие проектирование и строительство для себя.

Существующее или предполагаемое позиционирование:

Средний и премиум-сегмент

Ближайшие конкуренты:

Основные конкурентные преимущества компании:

Вдумчиво проектируем, находим баланс между желаниями заказчика и современными технологиями строительства

Быстрая и оперативная работа на всех этапах

Использование современных технологий при проектировании и строительстве

Большой опыт

Концепции нет, хочется показать что компания именно испанская, передать это в названии бренда.

Что должно быть отражено в названии:

  • современность
  • инновационность
  • престижность
  • динамичность
  • стабильность
  • уникальность
  • творческий подход
Допускается/приветствуется ли привязка названия к фамилии/имени собственника, географическому месту, сфере деятельности, другому ключевому слову?

  • географическому месту
  • сфере деятельности
К фамилии не допускается

Может ли название быть неологизмом (новоформой)?

Да

Какие слова и словосочетания лучше не использовать?

Относящиеся к межнациональной розни между испанцами и каталанцами.

Язык написания:

Испанский

Количество слов названия:

До 2

Планируется ли регистрация торговой марки?

Возможно

Имя домена должно в точности повторять название английскими буквами?

Да

4 года назад
kirs_es
Кирилл 
48 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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