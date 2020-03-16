Необходимо придумать название препарата основываясь на его действующем веществе - Аскорбиновая кислота + Рутозид. [b]Название должно быть свободно[/b] (не зарегистрировано) в базе [url=https://www.znakoved.ru/poisk_tovarnyh_znakov/]Знаковеда[/url]. Так же должны отсутствовать препараты с таким же названием или с названием различным на 1-3 ...
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Необходимо придумать название препарата основываясь на его действующем веществе -
Эвкалипта прутовидного листьев масло + Левоментол.
Название должно быть свободно (не зарегистрировано) в базе Знаковеда. Так же должны отсутствовать препараты с таким же названием или с названием различным на 1-3 буквы.
Лекарственная форма: Раствор для ингаляций.
Показания к применению: Антисептическое средство растительного происхождения.Применяется в качестве комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.
Аналоги: Смесь для ингаляций.
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