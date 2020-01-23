Придумать название для туристической фирмы

Необходимо придумать название препарата основываясь на его действующем веществе - Аскорбиновая кислота + Рутозид. ﻿[b]Название должно быть свободно[/b] (не зарегистрировано) в базе [url=https://www.znakoved.ru/poisk_tovarnyh_znakov/]Знаковеда[/url]. Так же должны отсутствовать препараты с таким же названием или с названием различным на 1-3 ...