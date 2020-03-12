Здравствуйте! Нужна эмблема и название пивного бара.
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Необходимо придумать название препарата основываясь на его действующем веществе - Аскорбиновая кислота + Рутозид.
Название должно быть свободно (не зарегистрировано) в базе Знаковеда. Так же должны отсутствовать препараты с таким же названием или с названием различным на 1-3 буквы.
Назначение: Гипо и авитаминоз аскорбиновой кислоты и рутозида. В составе комплексной терапии при варикозном расширении вен, трофических нарушениях и язвах кожи, при хронической венозной недостаточности; при геморрагическом диатезе.
Аналоги: Аскорутин, аевит, ревит, аекол
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