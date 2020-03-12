# 1 — $ 15

Необходимо придумать название препарата основываясь на его действующем веществе - Аскорбиновая кислота + Рутозид.

﻿Название должно быть свободно (не зарегистрировано) в базе Знаковеда. Так же должны отсутствовать препараты с таким же названием или с названием различным на 1-3 буквы.

Назначение: Гипо и авитаминоз аскорбиновой кислоты и рутозида. В составе комплексной терапии при варикозном расширении вен, трофических нарушениях и язвах кожи, при хронической венозной недостаточности; при геморрагическом диатезе.

Аналоги: Аскорутин, аевит, ревит, аекол