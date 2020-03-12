Придумать название препарата

Нейминг и СлоганыЗавершен75 заявок799 просмотров
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#1$15

Необходимо придумать название препарата основываясь на его действующем веществе - Аскорбиновая кислота + Рутозид.

﻿Название должно быть свободно (не зарегистрировано) в базе Знаковеда.  Так же должны отсутствовать препараты с таким же названием или с названием различным на 1-3 буквы.

Назначение: Гипо  и авитаминоз аскорбиновой кислоты и рутозида. В составе комплексной терапии при варикозном расширении вен, трофических нарушениях и язвах кожи, при хронической венозной недостаточности; при геморрагическом диатезе.

Аналоги: Аскорутин, аевит, ревит, аекол        

4 года назад
GoshaRoot
Георгий 
39 летТаиланд
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
Ekatika
40 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
#1
Екатерина, спасибо большое за работу. Ваша связка названий победила.
Спасибо большое за интересную работу. Это моя первая победа в конкурсе. Всем рекомендую заказчика!
Заявки фрилансеров
Ekatika
40 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
#1