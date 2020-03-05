Занимаюсь копирайтом, рерайтом, а также видеомонтажем. Делаю свою работу так, чтобы не было к чему придраться.

Копирайт, рейрайт - опыт работы около 2 лет. Тематика разнообразная, в приоритете - туризм, путешествия, география мира, недвижимость, инновации, финансы, банковская тематика и многое другое.

Видеомонтажем занимаюсь около полугода. Есть свое портфолио моих работ. Готова взять любые проекты в работу.