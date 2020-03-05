$10
Нужно придумать оригинальное название для турфирмы, не использовать заезженные названия или банальщина, что-то новое и креативное, быстр чтобы запоминалось и ассоциировалось с путешествиями
Нейминг и Слоганы51 заявка
Закрыт
4 года назад
Копирайт, рейрайт - опыт работы около 2 лет. Тематика разнообразная, в приоритете - туризм, путешествия, география мира, недвижимость, инновации, финансы, банковская тематика и многое другое.
Видеомонтажем занимаюсь около полугода. Есть свое портфолио моих работ. Готова взять любые проекты в работу.
Нужно придумать оригинальное название для турфирмы, не использовать заезженные названия или банальщина, что-то новое и креативное, быстр чтобы запоминалось и ассоциировалось с путешествиями