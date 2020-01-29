Нейминг для клиники.

Нужно придумать название дляклиники семейной медицины. Сама клиника уже есть и давно работает, но решили

сменить название так как клиенты говорят, что текущее название не легко

запомнить и оно плохо ложится на слух. Название нужно не длинное, одно или

максимум два слова. Чтобы легко запоминалось и было приятное на слух. Также

чтобы такого названия не было у клиник конкурентов (все необходимые данные

передадим после согласования стоимости работ и сроков). Также нужно обоснование

к придуманному названию, ну и возможно два-три варианта на выбор. Способы оплаты: Пожалуйста, укажите возможные способы оплаты за вашу работу (ООО,ИП, карта Сбербанк, Яндекс Деньги, Qiwi кошелёк и т.д.). Приоритет – оплата по безналу (мы компания).Ну и условия оплаты (каким частями и когда). Требования: От вас (по сути стандартные):

- профессионализм и опыт работы по данному направлению;

- всегда быть на связи для оперативного решения вопросов;

- работать до утверждения заказа клиентом, а не на «отвали»;

- спокойно относиться к правкам и замечаниям;