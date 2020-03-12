# 1 — $ 10

Необходимо придумать название препарата основываясь на его действующем веществе -

Аммония хлорид+Аниса обыкновенного семян масло+Натрия бензоат+Натрия гидрокарбонат+Солодки корней экстракт+Термопсиса ланцетного травы экстракт.

﻿Название должно быть свободно (не зарегистрировано) в базе Знаковеда. Так же должны отсутствовать препараты с таким же названием или с названием различным на 1-3 буквы.

Лекарственная форма: Порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для взрослых]

Назначение: Отхаркивающее средство растительного происхождения.Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудно отделяемой мокротой (трахеит, бронхит, бронхопневмония).

Аналоги: алтей, анис, бронхинол, бронхипрет, грудной сбор, микстура от кашля, мукалтин, туссамаг