Придумать название препарата

Нейминг и СлоганыЗавершен29 заявок448 просмотров
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#1$10

Необходимо придумать название препарата основываясь на его действующем веществе - 

Аммония хлорид+Аниса обыкновенного семян масло+Натрия бензоат+Натрия гидрокарбонат+Солодки корней экстракт+Термопсиса ланцетного травы экстракт.

﻿Название должно быть свободно (не зарегистрировано) в базе Знаковеда.  Так же должны отсутствовать препараты с таким же названием или с названием различным на 1-3 буквы.

Лекарственная форма: Порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для взрослых]

Назначение: Отхаркивающее средство растительного происхождения.Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с трудно отделяемой мокротой (трахеит, бронхит, бронхопневмония).

Аналоги: алтей, анис, бронхинол, бронхипрет, грудной сбор, микстура от кашля, мукалтин, туссамаг    

4 года назад
GoshaRoot
Георгий 
39 летТаиланд
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
AlexCreater
Александр 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
#1
Александр, спасибо за работу !
Рад был помочь!
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AlexCreater
Александр 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
#1
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