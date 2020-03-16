Придумать название препарата

Нейминг и СлоганыЗавершен47 заявок464 просмотра
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#1$10

Необходимо придумать название препарата основываясь на его действующем веществе - Повидон-йод + Калия йодид.  

﻿Название должно быть свободно (не зарегистрировано) в базе Знаковеда.  Так же должны отсутствовать препараты с таким же названием или с названием различным на 1-3 буквы.

Лекарственная форма: Раствор для наружного применения    

Показания к применению: Обеззараживание рук хирурга, операционного поля, хирургических перчаток и локтевых сгибов доноров, ожоги, гнойные и инфицированные раны, остиомиелит.

Аналоги: йод, аквазан, бетадин, Йод-Ка, Йодовидон    

4 года назад
GoshaRoot
Георгий 
39 летТаиланд
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
Yasiamel
Ярина 
29 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
#1
Ярина спасибо за работу !
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Yasiamel
Ярина 
29 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
#1
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