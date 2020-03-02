Yasiamel

Ярина Yasiamel

 
29 летУкраина/Львов
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
GoshaRoot
Георгий 
39 летТаиланд
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Придумать название препарата
Ярина спасибо за работу !