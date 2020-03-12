Придумать название препарата

Нейминг и СлоганыЗавершен55 заявок874 просмотра
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#1$10

Необходимо придумать название препарата основываясь на его действующем веществе

камфора + левоментол + эвкалипта листьев масло.  

﻿Название должно быть свободно (не зарегистрировано) в базе Знаковеда.  Так же должны отсутствовать препараты с таким же названием или с названием различным на 1-3 буквы.

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Назначение: В качестве «отвлекающего», местнообезболивающего средства при невралгии, миалгии, артралгии, миозите.

Аналоги: Гэвкамен, випросал, камфора, муравьиный спирт, Бом-Бенге, Капсикам, Меновазин,финалгон.

4 года назад
GoshaRoot
Георгий 
39 летТаиланд
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
f4what
Эдуард 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
#1
Эдуард, спасибо за работу !
Спасибо за конкурс!
Заявки фрилансеров
f4what
Эдуард 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
#1