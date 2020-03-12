Необходимо придумать название препарата основываясь на его действующем веществе - Аскорбиновая кислота + Рутозид. [b]Название должно быть свободно[/b] (не зарегистрировано) в базе [url=https://www.znakoved.ru/poisk_tovarnyh_znakov/]Знаковеда[/url]. Так же должны отсутствовать препараты с таким же названием или с названием различным на 1-3 ...
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Необходимо придумать название препарата основываясь на его действующем веществе -
камфора + левоментол + эвкалипта листьев масло.
Название должно быть свободно (не зарегистрировано) в базе Знаковеда. Так же должны отсутствовать препараты с таким же названием или с названием различным на 1-3 буквы.
Лекарственная форма: мазь для наружного применения
Назначение: В качестве «отвлекающего», местнообезболивающего средства при невралгии, миалгии, артралгии, миозите.
Аналоги: Гэвкамен, випросал, камфора, муравьиный спирт, Бом-Бенге, Капсикам, Меновазин,финалгон.
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