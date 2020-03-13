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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Евгений в очередной раз спасибо за работу, вы были первым кто предложил "нужные" названия.
Ответный отзыв
Спасибо за интересные задания!
$10
10 баллов
4 года назад
Евгений, спасибо за работу.
Ответный отзыв
Хорошие задания, быстрая оплата. Рекомендую!
$10
10 баллов
4 года назад
Евгений спасибо, за работу.
Ответный отзыв
Отличное задание. Быстрая оплата!
$10
10 баллов
4 года назад
Евгений, спасибо большое за работу
Ответный отзыв
Спасибо за интересное задание!