Potap84

Евгений Potap84

 
39 летРоссия/Сыктывкар
4 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Век живи, век учись!!!

Нейминг, логотип

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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
GoshaRoot
Георгий 
39 летТаиланд
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Придумать название препарата
Евгений в очередной раз спасибо за работу, вы были первым кто предложил "нужные" названия.
Спасибо за интересные задания!
Ответный отзыв
GoshaRoot
Георгий 
39 летТаиланд
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Придумать название препарата
Евгений, спасибо за работу.
Хорошие задания, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
GoshaRoot
Георгий 
39 летТаиланд
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Придумать название препарата
Евгений спасибо, за работу.
Отличное задание. Быстрая оплата!
Ответный отзыв
GoshaRoot
Георгий 
39 летТаиланд
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Придумать название препарата
Евгений, спасибо большое за работу
Спасибо за интересное задание!
Ответный отзыв