Придумать название для художественной книги-учебника

Есть краткое описание сюжета на 6000 знаков, при необходимости могу выслать файл всей книги. Нужно придумать 7-8, можно больше оригинальных вариантов названий. Требуется неймер с опытом и фантазией. Свои портфолио лучше присылайте на электронную почту - так больше вариантов, что я быстрее это увижу