Нейминг. Придумаю название для вашего бизнеса
Я имею богатый опыт в решении креативных задач. Уже более 10 лет работаю со словом: пишу художественную прозу (произведения есть, например, на ЛитРес), редактирую и корректирую тексты, занимаюсь художественным переводом и многое другое. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Учился на факультете прозы (семинар Р. Т. Киреева).
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$20
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Портфолио
- Рерайтинг песен143 просмотра
- Нейминг. Завершенные проекты217 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Много интересных вариантов. Спасибо за работу
Ответный отзыв
Очень понравилось работать. Рекомендую к сотрудничеству