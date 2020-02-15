Нейминг. Придумаю название для вашего бизнеса

Я имею богатый опыт в решении креативных задач. Уже более 10 лет работаю со словом: пишу художественную прозу (произведения есть, например, на ЛитРес), редактирую и корректирую тексты, занимаюсь художественным переводом и многое другое. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Учился на факультете прозы (семинар Р. Т. Киреева).