bobcatch

Никита bobcatch

 
34 годаРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Нейминг. Придумаю название для вашего бизнеса

Я имею богатый опыт в решении креативных задач. Уже более 10 лет работаю со словом: пишу художественную прозу (произведения есть, например, на ЛитРес), редактирую и корректирую тексты, занимаюсь художественным переводом и многое другое. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Учился на факультете прозы (семинар Р. Т. Киреева).

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$20
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Отзывы заказчиков
dmitryborisov
Дмитрий 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Придумать название для художественной книги-учебника
Много интересных вариантов. Спасибо за работу
Очень понравилось работать. Рекомендую к сотрудничеству
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