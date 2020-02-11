Название для образовательной организации

Нейминг и СлоганыЗакрыт20 заявок423 просмотра
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ТРЕБОВАНИЯ К БУДУЩЕМУ НАЗВАНИЮ- Область или сфера деятельности компании: Учебный центр дополнительного образования и профессионального обучения для детей и взрослых. В центре представлены курсы по разным направлениям 

Курсы предоставляют самое качественное образование по самым востребованным в современном мире направлениям .

Демографические характеристики целевой аудитории,на которую рассчитывается будущее название: мужчины и женщины от 14 лет и выше 

- Ассоциации с будущим названием компании,какая идея должна быть в названии:Максимально качественное образование для детей от 5 лет и взрослых по самым востребованным профессиям.

- С чем название должно ассоциироваться у потенциальных клиентов: Максимально качественное образование для детей от 5 лет и взрослых по самым модным профессиям.

- Обязательные требования к названию: В названии должно быть одно или два слова , значение расширенное не привязанное только к индустрии красоты, так как перечень курсов со временем планируется расширяться. 

- максимально нейтральное название для детей и взрослых

- Простое написание и звучание на английском и русском языке!

4 года назад
guest_15667910717904
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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