Название для образовательной организации

Есть краткое описание сюжета на 6000 знаков, при необходимости могу выслать файл всей книги. Нужно придумать 7-8, можно больше оригинальных вариантов названий. Требуется неймер с опытом и фантазией. Свои портфолио лучше присылайте на электронную почту ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТРЕБОВАНИЯ К БУДУЩЕМУ НАЗВАНИЮ- Область или сфера деятельности компании: Учебный центр дополнительного образования и профессионального обучения для детей и взрослых. В центре представлены курсы по разным направлениям
Курсы предоставляют самое качественное образование по самым востребованным в современном мире направлениям .
Демографические характеристики целевой аудитории,на которую рассчитывается будущее название: мужчины и женщины от 14 лет и выше
- Ассоциации с будущим названием компании,какая идея должна быть в названии:Максимально качественное образование для детей от 5 лет и взрослых по самым востребованным профессиям.
- С чем название должно ассоциироваться у потенциальных клиентов: Максимально качественное образование для детей от 5 лет и взрослых по самым модным профессиям.
- Обязательные требования к названию: В названии должно быть одно или два слова , значение расширенное не привязанное только к индустрии красоты, так как перечень курсов со временем планируется расширяться.
- максимально нейтральное название для детей и взрослых
- Простое написание и звучание на английском и русском языке!
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