Название туристического портала/агентства

# 1 — $ 150 # 2 — $ 30 # 3 — $ 20

Для открытия турагентства требуется придумать четкое никем не используемое название.

1. Интересует нэйминг в этой области с проверкой наличия свободного домена в зоне .ru.

2. Конечно же никаких зарегистрированных уже ТМ ненужно предлагать, нужно новое чистое имя. Просмотреть зарегистрированные ТМ

можно здесь - https://www.znakoved.ru/proverka_tovarnogo_znaka/

3. К каждому варианту желательно выкладывать пояснение, если название не очевидно.

4. Бренд должен звучать серьезно, серьезная ТМ,никаких веселых названий.

5. Желательно название из 1-2 слов. Можно использовать англ написание или русское. Турагенство будет работать исключительно в сети Интернет и подбирать билеты клиентам, что-то по типу Авиасейлс и подобных агрегаторов.

Формат подачи заявки:

- Название

- пояснение

- проверенный домен

- проверенная Торговая марка.

И так каждое название в таком формате.

Если вы не готовы в таком формате предоставлять информацию, то просто не участвуйте в конкурсе.

Проверка доменов и наличия зарегистрированной торговой марки обязательно. В числе предлагаемых названий нет ограничения, лучше не торопиться и сделать объемное предложение, важно перечислить их в требующемся формате и одной заявкой подать на участие в конкурсе.

НЕ нужно писать в личных сообщениях что-то, не нужно в личных сообщениях скидывать варианты и т.д.

Важно! Отсутствие запатентованной ТМ на территории РФ обязательно!

P.S. Приветствуется:

- креатив и объемность подхода

- короткие названия