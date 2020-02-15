Название туристического портала/агентства

Род деятельности компании: Проектирование и строительство объектов недвижимости на территории Испании Описание категорий услуг: 1. Полный цикл проектирования объектов недвижимости 2. Полный цикл строительства Каналы распространения и география продаж: Продажи через сайт, контекстно-медийную рекламу Google, баннеры на улице, строящихся и готовых ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для открытия турагентства требуется придумать четкое никем не используемое название.
1. Интересует нэйминг в этой области с проверкой наличия свободного домена в зоне .ru.
2. Конечно же никаких зарегистрированных уже ТМ ненужно предлагать, нужно новое чистое имя. Просмотреть зарегистрированные ТМ
можно здесь - https://www.znakoved.ru/proverka_tovarnogo_znaka/
3. К каждому варианту желательно выкладывать пояснение, если название не очевидно.
4. Бренд должен звучать серьезно, серьезная ТМ,никаких веселых названий.
5. Желательно название из 1-2 слов. Можно использовать англ написание или русское. Турагенство будет работать исключительно в сети Интернет и подбирать билеты клиентам, что-то по типу Авиасейлс и подобных агрегаторов.
Формат подачи заявки:
- Название
- пояснение
- проверенный домен
- проверенная Торговая марка.
И так каждое название в таком формате.
Если вы не готовы в таком формате предоставлять информацию, то просто не участвуйте в конкурсе.
Проверка доменов и наличия зарегистрированной торговой марки обязательно. В числе предлагаемых названий нет ограничения, лучше не торопиться и сделать объемное предложение, важно перечислить их в требующемся формате и одной заявкой подать на участие в конкурсе.
НЕ нужно писать в личных сообщениях что-то, не нужно в личных сообщениях скидывать варианты и т.д.
Важно! Отсутствие запатентованной ТМ на территории РФ обязательно!
P.S. Приветствуется:
- креатив и объемность подхода
- короткие названия
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