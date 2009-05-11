- Создаю сайты на html
- Придумываю и воплощаю в жизнь логотипы
- создаю различную графику (баннеры, лого, шапки)
- Пишу уникальный контент отвечающий диапозону УКВ(уникальность, качественность, востребованность)
- Пишу рефераты, дипломные работы
- Создаю: доски объявлений, сайты на CMS DLE(графика, разбивка, настройка, подключение дополнительных модулей), подключение дополнительных функций к сатам.
- SEO (раскрутка вашего проекта в Интернете разными способами)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Создание доски бесплатных объявлений372 просмотра
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- Универсальный сервис объявлений364 просмотра
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
16 лет назад
Владимир отлично выполнил работу , быстро, качественно и цена устроила , теперь буду с ним сотрудничать
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Все в тему.