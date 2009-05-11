rammex

Владимир rammex

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад

- Создаю сайты на html

- Придумываю и воплощаю в жизнь логотипы

- создаю различную графику (баннеры, лого, шапки)

- Пишу уникальный контент отвечающий диапозону УКВ(уникальность, качественность, востребованность)

- Пишу рефераты, дипломные работы

- Создаю: доски объявлений, сайты на CMS DLE(графика, разбивка, настройка, подключение дополнительных модулей), подключение дополнительных функций к сатам.

- SEO (раскрутка вашего проекта в Интернете разными способами)

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Отзывы заказчиков

dimon41
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1
10 баллов
16 лет назад
Наполнение сайта контентом приватно для (rammex)
Владимир отлично выполнил работу , быстро, качественно и цена устроила , теперь буду с ним сотрудничать
Хороший заказчик. Все в тему.
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