Копирайтер Copywriter Рерайтер Rewriter
- высшее образование технического переводчика;
- опыт работы копирайтером 5 лет;
- опыт работы преподавателем 9 лет;
- выполняю написание текстов на русском, английском и украинском языках.
- Укр-Рус
- Рус-Укр
- Англ-Рус
- Рус-Англ
- Англ-Укр
- Укр-Англ
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средняя оценка
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рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Для главной страницы (Сайт Знакомств)75 просмотров
- Семейная психология126 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Работы выполнена быстро.
Ответный отзыв
Были небольшие заминки с оплатой, но всё благополоучно разрешилось. Заказчик приятен в общении
$5
10 баллов
5 лет назад
И название и слоган понравились, слоган особенно. Благодарю!
Ответный отзыв
Отличный заказчик - коммуникация на уровне!
$120
10 баллов
5 лет назад
Задача выполнена быстро и четко. Без лишних слов. Рекомендую!
Ответный отзыв
Была рада помочь! Рекомендую заказчика!