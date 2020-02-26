Olly1411

Ольга Бугайченко Olly1411

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайтер Copywriter Рерайтер Rewriter
  • высшее образование технического переводчика;
  • опыт работы копирайтером 5 лет;
  • опыт работы преподавателем 9 лет;
  • выполняю написание текстов на русском, английском и украинском языках.
Выполню перевод текстов качественно и в срок - работаю с языковыми парами:

  • Укр-Рус
  • Рус-Укр
  • Англ-Рус
  • Рус-Англ
  • Англ-Укр
  • Укр-Англ
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Отзывы заказчиков

guest_15964667942128
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Написание письма для ребенка
Работы выполнена быстро.
Были небольшие заминки с оплатой, но всё благополоучно разрешилось. Заказчик приятен в общении
Ответный отзыв
edub
Илья 
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Придумать название компании непродовольственных товаров (нейминг)
И название и слоган понравились, слоган особенно. Благодарю!
Отличный заказчик - коммуникация на уровне!
Ответный отзыв
rammex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$120
10 баллов
5 лет назад
Название медицинской клиники
Задача выполнена быстро и четко. Без лишних слов. Рекомендую!
Была рада помочь! Рекомендую заказчика!
Ответный отзыв