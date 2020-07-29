Придумать название компании непродовольственных товаров (нейминг)

# 1 — $ 15 # 2 — $ 5

Название должно подходить для широкого непродовольственного ассортимента. (сумки, чехлы, текстиль, хоз товары, и т.д)

Скорее всего, что-то абстрактное, не вызывающее конкретных товарных образов. Название короткое, до 6ти букв. Из одного или 2х слов.

Пример удачного, на наш взгляд, нейминга: GO DO, коротко, легко запомнить, с хорошим подтекстом.

Еще один пример, варианты со словом MIX, которое указывает на то, что в этом бренде есть разноплановый товар. MIX тоже можем использовать, но необязательно.

Вашу фантазию не ограничиваем, но понравившиеся варианты будем проверять, что бы такое имя не было раскрученным брендом в интернете с забитыми во всех вариантах доменными именами)