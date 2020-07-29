Придумать название компании непродовольственных товаров (нейминг)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен74 заявки1262 просмотра
#1$15
#2$5

Название должно подходить для широкого непродовольственного ассортимента. (сумки, чехлы, текстиль, хоз товары,  и т.д)

Скорее всего, что-то абстрактное, не вызывающее конкретных товарных образов.  Название короткое, до 6ти букв.  Из одного или 2х слов.

Пример удачного, на наш взгляд, нейминга: GO DO, коротко, легко запомнить, с хорошим подтекстом.  

Еще один пример, варианты со словом MIX,  которое указывает на то, что в этом бренде есть разноплановый товар.  MIX тоже можем использовать, но необязательно. 

Вашу фантазию не ограничиваем, но понравившиеся варианты будем проверять, что бы такое имя не было раскрученным брендом в интернете с забитыми во всех вариантах доменными именами)   

5 лет назад
edub
Илья 
42 года
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14 дней назад

Победители конкурса

Fregat228
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
#1
Среди множества участников конкурса и еще большего количества вариантов, именно вариант Дмитрия показался мне наиболее подходящим. Благодарю!
Хороший заказчик. Оплатил все вовремя, рекомендую!
Olly1411
32 года
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5 лет назад
#2
И название и слоган понравились, слоган особенно. Благодарю!
Отличный заказчик - коммуникация на уровне!

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Fregat228
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