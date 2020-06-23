Придумать название магазина

Добрый день уважаемые специалисты. Нужен исполнитель который сможет придумать и нарисовать интересную маркировку для наших фото на сайте. Сейчас есть такая маркировка https://ukrzapchast.ua/parts-deu-sens-96236009-oem-korea-kronshtejn-krepleniya-solntsezaschitnogo-kozyryka-30643/ которая как видите очень влияет на видимость самой запчасти, нужно придумать какую то более ...