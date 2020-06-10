Придумать название для страховой компании

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен16 заявок616 просмотров
#1$10
#2$3

Необходимо разработать название для страховой компании, преимущественно занимающейся страхованием автомобилей (полис ОСАГО и КАСКО). Название должно удобно и однозначно читаться на русском и английском языках и не перекликаться с другими. 

Основным из факторов выборе названия будет наличие свободного доменного имени в английской вариации в зоне .RU. Проверить можно по ссылке: https://www.reg.ru/whois/?dname=rammy.ru (rammy.ru - для примера).

5 лет назад
seostrelcov
Юрий 
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Победители конкурса

stasupolnomochen
Станислав 
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#2
Задание восполнено очень хорошо!
правильный подход к делу!
shevchenkoluda
Людмила 
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Все хорошо
Заказчик четко поставил задачу и быстро оплатил работу. Рекомендую.

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