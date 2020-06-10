Придумать название для страховой компании

# 1 — $ 10 # 2 — $ 3

Необходимо разработать название для страховой компании, преимущественно занимающейся страхованием автомобилей (полис ОСАГО и КАСКО). Название должно удобно и однозначно читаться на русском и английском языках и не перекликаться с другими.

Основным из факторов выборе названия будет наличие свободного доменного имени в английской вариации в зоне .RU. Проверить можно по ссылке: https://www.reg.ru/whois/?dname=rammy.ru (rammy.ru - для примера).