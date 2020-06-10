Надсилаємо фото подарункових боксів близько 60шт. потрібно креативно вигадати (відповідно до тематики) назви боксів.
Придумать название для страховой компании
Необходимо разработать название для страховой компании, преимущественно занимающейся страхованием автомобилей (полис ОСАГО и КАСКО). Название должно удобно и однозначно читаться на русском и английском языках и не перекликаться с другими.
Основным из факторов выборе названия будет наличие свободного доменного имени в английской вариации в зоне .RU. Проверить можно по ссылке: https://www.reg.ru/whois/?dname=rammy.ru (rammy.ru - для примера).
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