Нужно придумать маркировку на сайт

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Добрый день уважаемые специалисты. Нужен исполнитель который сможет придумать и нарисовать интересную маркировку для наших фото на сайте. Сейчас есть такая маркировка https://ukrzapchast.ua/parts-deu-sens-96236009-oem-korea-kronshtejn-krepleniya-solntsezaschitnogo-kozyryka-30643/ которая как видите очень влияет на видимость самой запчасти, нужно придумать какую то более утонченную, но так, что б ее тяжело было фотошопить в последствии. Если имеете опыт в данном сегменте и идеи что можно придумать, ждем ваших предложений.

5 лет назад
ukrzapchastTM
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