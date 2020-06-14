Добрый день. Требуется создание названия торговой марки автомобильных радиаторов. Пишите цену и сроки .
Нейминг и логотип. Интернет-магазин женской одежды.
Необходимо придумать название к интернет магазину женской одежды. Магазин находится в РФ, в данный период времени основной поток продаж - инстаграм, но в ближайшем будущем планируется запускать полноценный интернет-магазин, а также открывать оффлайн точку. Магазин на рынке уже несколько лет, имеет широкую для своего сегмента и размера клиентскую базу. Магазин продает на весь мир, но 95% покупателей это РФ и постсоветские Республики, т.е. русскоязычная аудитория, англоязычная аудитория тоже есть (США, ОАЭ, Европа).
Хотелось бы стать обладателем красивого, запоминающегося, благозвучного и легко читаемого для не говорящего по-русски человека, которое будет органично смотреться и на вывеске в магазине в ТЦ, и на упаковке и пакете, и на бирках одежды, и на сайте, и в соц.сетях. Также планируется будущее название зарегистрировать в качестве товарного знака.
Возможно, название будет использовано и как логотип, а возможно, к названию будет придумано еще и лого.
Какое название мы хотим:
- не слишком длинное;
- уникальное (для регистрации ТЗ);
- имеющее смысловое соответствие;
- иноязычное или хотя бы с английскими буквами (сайт будет на домене "com");
- отсутствие слов (butik, shop, store, set, official, style, lady, love, girl, производные от имён и др.);
- не исключаем два слова в названии и слияние нескольких слов;
- визуальная четкость и рекламная перспектива;
- чтобы в будущем к нему можно было придумать лого.
Какие нравятся: 12storeez, ZARA, MANGO, Intimisimi, Tezenis, Uterque, Massimo Dutti, El Ganzo, Martinelli, The Stoat, Oysho, One Four, Chapurin, Stradivarius, люкс бренды (Miu Miu, Hermez, Chanel, Burberry).
Не нравятся:
Где присутствует слова: butik, shop, store, set, official, style, lady, love, girl, ZARINA, LAMODA, WILDBERRIES, Рандеву, T-skirt, Terranova, Кира Пластинина, KupiVip, Akhmadullina DREAMS, LAROOM.
Что нам надо:
- название;
- шрифт и цвет, в котором оно будет выполнено;
- логотип при необходимости
Требования к подрядчику: портфолио.
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