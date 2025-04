Нейминг и логотип. Интернет-магазин женской одежды.

Необходимо придумать название к интернет магазину женской одежды. Магазин находится в РФ, в данный период времени основной поток продаж - инстаграм, но в ближайшем будущем планируется запускать полноценный интернет-магазин, а также открывать оффлайн точку. Магазин на рынке уже несколько лет, имеет широкую для своего сегмента и размера клиентскую базу. Магазин продает на весь мир, но 95% покупателей это РФ и постсоветские Республики, т.е. русскоязычная аудитория, англоязычная аудитория тоже есть (США, ОАЭ, Европа).

Хотелось бы стать обладателем красивого, запоминающегося, благозвучного и легко читаемого для не говорящего по-русски человека, которое будет органично смотреться и на вывеске в магазине в ТЦ, и на упаковке и пакете, и на бирках одежды, и на сайте, и в соц.сетях. Также планируется будущее название зарегистрировать в качестве товарного знака.

Возможно, название будет использовано и как логотип, а возможно, к названию будет придумано еще и лого.

Какое название мы хотим:

- не слишком длинное;

- уникальное (для регистрации ТЗ);

- имеющее смысловое соответствие;

- иноязычное или хотя бы с английскими буквами (сайт будет на домене "com");

- отсутствие слов (butik, shop, store, set, official, style, lady, love, girl, производные от имён и др.);

- не исключаем два слова в названии и слияние нескольких слов;

- визуальная четкость и рекламная перспектива;

- чтобы в будущем к нему можно было придумать лого.

Какие нравятся: 12storeez, ZARA, MANGO, Intimisimi, Tezenis, Uterque, Massimo Dutti, El Ganzo, Martinelli, The Stoat, Oysho, One Four, Chapurin, Stradivarius, люкс бренды (Miu Miu, Hermez, Chanel, Burberry).

Не нравятся:

Где присутствует слова: butik, shop, store, set, official, style, lady, love, girl, ZARINA, LAMODA, WILDBERRIES, Рандеву, T-skirt, Terranova, Кира Пластинина, KupiVip, Akhmadullina DREAMS, LAROOM.

Что нам надо:

- название;

- шрифт и цвет, в котором оно будет выполнено;

- логотип при необходимости

Требования к подрядчику: портфолио.