Название бренда производителя семян

$5
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Закрыт40 заявок959 просмотров

Нужно придумать имя бренда на англ языке.

Специализация - производство семян (ферма), органическое земледелие, производство газонов (основной упор)

Имя не должно быть зарегистрировано в базах брендов (США, Европа), доменное имя в зоне com должно быть свободно

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