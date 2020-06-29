Здравствуйте.

Уважаемые друзья.

Нужна ваша помощь:

Задача.

Нужно придумать название / имя для будущей организации в сфере ИТ услуг.

основные направления:

- разработка и продвижение стартап проектов в сфере ИТ.

- фронтенд и бэкенд разработка сайтов, порталов и т.д.

- разработка мобильных приложений.

- smm, seo...

Кантора нацелена на работу в таких странах:

США, Канада, Европа, Восточная Европа, Арабские страны, ОАЭ, возможно азиатские страны.

(СНГ - НЕТ)

Рассмотрю любые Ваши предложения по названию как короткие, так и длинные.

Из длинных например попалось вот такое:

Technologies improving the World - Технологии улучшающие мир

аббревиатура: tiw. ( Но это название уже занятое. )

Обратите внимание что название нужно придумать для зарубежного потребителя и приемлемое для всех стран. Для СНГ не интересует, по этому коверканье слов на латинице и добавление одной буквы не подойдет. Например: такие названия как: Лес / les или kit, vkote, kot24 - для рынка снг оно конечно подойдет но для решение моей задачи нет.

Готов отблагодарить финансово.

Не против дальнейшего, перспективного сотрудничества.