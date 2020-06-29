Уникальное в поиске 6-7 не больше , простое запоминающееся
Нужно придумать название, имя для будущей организации в сфере ИТ услуг
Здравствуйте.
Уважаемые друзья.
Нужна ваша помощь:
Задача.
Нужно придумать название / имя для будущей организации в сфере ИТ услуг.
основные направления:
- разработка и продвижение стартап проектов в сфере ИТ.
- фронтенд и бэкенд разработка сайтов, порталов и т.д.
- разработка мобильных приложений.
- smm, seo...
Кантора нацелена на работу в таких странах:
США, Канада, Европа, Восточная Европа, Арабские страны, ОАЭ, возможно азиатские страны.
(СНГ - НЕТ)
Рассмотрю любые Ваши предложения по названию как короткие, так и длинные.
Из длинных например попалось вот такое:
Technologies improving the World - Технологии улучшающие мир
аббревиатура: tiw. ( Но это название уже занятое. )
Обратите внимание что название нужно придумать для зарубежного потребителя и приемлемое для всех стран. Для СНГ не интересует, по этому коверканье слов на латинице и добавление одной буквы не подойдет. Например: такие названия как: Лес / les или kit, vkote, kot24 - для рынка снг оно конечно подойдет но для решение моей задачи нет.
Готов отблагодарить финансово.
Не против дальнейшего, перспективного сотрудничества.
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