Английский копирайт / рерайт (проект)

Ниши: микроэлектромеханика, гемблинг, организация свадеб, питомцы, фарма.

Исходник(и) предоставляю. Оплата 120 рублей / $1,5 за 1000 символов без пробелов за рерайт (требование - форматирование, соответствие смыслу исходника). Рейт за копирайт с ключами, анкорами, работой с плагином Surfer = 155 рублей / $2 за 1000 символов.

Внимание! Работа для авторов с хорошим английским. В заявке прикрепить примеры работ (не обязательно указанных ниш, но желательно) и объем в символах в день. На обучение новичков времени нет.