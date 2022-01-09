Рерайт 2 текстов

Создаём себе состояние на день Просто так состояние не появляется. Состояние мы создаем себе сами. Когда мы начинаем в себя вкладывать время, несмотря на нехватку времени мы сами себя поддерживаем и не ждём поддержку из вне. Мы делаем это для себя. Не стесняйтесь любоваться собой и хвалить себя. Со временем у вас появится состояние Удовлетворения с собой. Чем больше вы в себя начнёте сегодня вкладывать и посвещать своего времени, тем быстрее придёт к вам это чувство удовлетворения с собой. Приучайте себя к тому чтобы не ждать похвалу извне, а получите эту похвалу от самой себя. Сами себя поддерживаете, говорите себе приятные слова, говорите себе какая вы молодец что справились сегодня с тренировкой, что поели сегодня положенную еду и не соблазнились а то что вам не рекомендуется. После того что вы будете довольны с собой и проведенным днём, вы будете засыпать с чувством удовлетворения и просыпаться завтра с чувством удовлетворения вдвойне с силами на новый хороший день. Поверьте, что это вы выбираете в каком поле быть, это ваше полностью решение.

Решение поменять себя…Выйти из страдания к радости Если ты приняла решение или ты приняла решение (прийти сюда& взяться за себя& изменить себя) Значит ты чем-то не удовлетворена или недовольна, либо это только фигура, Либо своей жизнью в целом, здоровьем, Но в любом случае это неудовлетворённость и недовольство собой, именно поэтому ты здесь. Образ жизни чаше всего служит причиной неудовлетворённости и прихода сюда.И ты хочешь сейчас это поменять. Если ты действительно захотела поменять то что ты наметила и твое желание ты запустила в намерения, а после этого ты начала делать ?деяния? Тогда ты обязательно все получишь. Намерение это фокус на поставленной вами задачи. Если ты поняла то что тебя сюда привела неудовлетворённость твоего образа жизни, значит именно это и нужно начинать менять. Наш образ жизни зависит от образа мышления. Мы выбираем что нам требуется радость или страдания. Если ты выбираешь радость, значит ты своими действиями сегодня будешь делать то, что в будущем сделает тебя счастливой. Не возвращайте себя назад в страдания, начните сегодня делать. Транслируйте свои желания в свою жизнь. Переведите себя из поля неудовлетворения и страдания в поле радости и удовлетворения собой. Под итог: главное это состояние. мы создаем свое состояние сами, мы транслируем его в мир и мир нам даёт обратно. (Не знаю как выразиться правильно, То есть одним словом для вас нужно сфокусироваться на себе, и забыть всё то что раньше нас заставляла страдать например как не удовлетворения от общения с кем-то, не удовлетворение своим телом, не удовлетворение своим днём и так далее, это нужно забыть вообще ну или хотя бы на время этой трансформации, это нужно осознать, т к страдать это привычка )