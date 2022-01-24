Рерайт описания к приложению в Google Play Market

$12
РерайтингЗавершен2 заявки648 просмотров
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Нужно сделать SEO рерайт/копирайт.

2 прямых и 2 не прямых вхождения ключа.

Ключ: "Займ онлайн на карту"

ГЕО (страна): "РФ"

Объём 2000-2500 знаков

Исходник - исполнителю. Исходник не сложный с финансовым уклоном

Выполнение

1. Заголовок - не нужен

2. Краткое описание с 1 прямым ключем - до 140 символов с пробелами.

3. Полное описание 2 прямых и 2 не прямых ключа - 2000-2500 символов с пробелами

2 года назад
lunev_sergey
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
maxfrancisco
Максим 
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$12
2 дня
RUB
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