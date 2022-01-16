Здравствуйте. Нужен качественный рерайтер для написания большого количества однообразных текстов
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Здравствуйте. Задание: рерайт английских текстов. Грамматика не столь важна.
Тексты используются для разговорных видео. Тексты примерно на 1200 слов.
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