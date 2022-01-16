Рерайт английских текстов

РерайтингЗакрыт14 заявок701 просмотр
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Здравствуйте. Задание: рерайт английских текстов. Грамматика не столь важна.

Тексты используются для разговорных видео. Тексты примерно на 1200 слов.

2 года назад
guest_1540219742569
5 лет в сервисе
Был
2 года назад