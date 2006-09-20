Перенесу любую вашу идею на холст! Только качественно и в срок. Растровая иллюстрация, концепт-арт, дизайн персонажа.

Разрабатываю качественные иллюстрации и серьезно отношусь к оговоренным срокам. Всегда на связи в любом мессенджере. Работаю по ТЗ, но если его нет, не проблема. Пойму все по словесному описанию и вместе мы воплотим даже самые безумные идеи!

Мне нравится работа, которой я занимаюсь, каждый проект делаю с удовольствием и соблюдаю оговоренные сроки.

Работаю по 20% предоплате.

Мои гарантии:

Соблюдение сроков;

Качественная работа;

Разумные цены;

Всегда на связи в мессенджерах;

профессиональную иллюстрацию с учетом всех ваших пожеланий;

изображение в формате JPG в высоком качестве, PSD файл по договоренности;

Внесу любые изменения в работу!

Буду очень рада помочь с воплощением в жизнь даже самых безумных идей. Давайте создавать прекрасное вместе!

Контакты для связи:

telegram - @zahmerweat

mail - [email protected]