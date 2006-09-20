Перенесу любую вашу идею на холст! Только качественно и в срок. Растровая иллюстрация, концепт-арт, дизайн персонажа.
Разрабатываю качественные иллюстрации и серьезно отношусь к оговоренным срокам. Всегда на связи в любом мессенджере. Работаю по ТЗ, но если его нет, не проблема. Пойму все по словесному описанию и вместе мы воплотим даже самые безумные идеи!
Мне нравится работа, которой я занимаюсь, каждый проект делаю с удовольствием и соблюдаю оговоренные сроки.
Работаю по 20% предоплате.
Мои гарантии:
- Соблюдение сроков;
- Качественная работа;
- Разумные цены;
- Всегда на связи в мессенджерах;
- профессиональную иллюстрацию с учетом всех ваших пожеланий;
- изображение в формате JPG в высоком качестве, PSD файл по договоренности;
Буду очень рада помочь с воплощением в жизнь даже самых безумных идей. Давайте создавать прекрасное вместе!
Контакты для связи:
telegram - @zahmerweat
mail - [email protected]
Я против войны в Украине!