zahmerweat

Алёна zahmerweat

 
18 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Перенесу любую вашу идею на холст! Только качественно и в срок. Растровая иллюстрация, концепт-арт, дизайн персонажа.

Разрабатываю качественные иллюстрации и серьезно отношусь к оговоренным срокам. Всегда на связи в любом мессенджере. Работаю по ТЗ, но если его нет, не проблема. Пойму все по словесному описанию и вместе мы воплотим даже самые безумные идеи!

Мне нравится работа, которой я занимаюсь, каждый проект делаю с удовольствием и соблюдаю оговоренные сроки. 

Работаю по 20% предоплате.

Мои гарантии:

  • Соблюдение сроков;
  • Качественная работа;
  • Разумные цены;
  • Всегда на связи в мессенджерах;
Работая со мной Вы получаете:

  • профессиональную иллюстрацию с учетом всех ваших пожеланий;
  • изображение в формате JPG в высоком качестве, PSD файл по договоренности;
Ах да, все правки бесплатные! Внесу любые изменения в работу!

Буду очень рада помочь с воплощением в жизнь даже самых безумных идей. Давайте создавать прекрасное вместе!

Контакты для связи:

telegram - @zahmerweat

mail - [email protected]