Лицензированный переводчик.

Переводчик на Английский и Турецкий ( родные ). Сам из Норвича, Англия. Так же есть сертификаты по Немецкому и Испанскому языкам.

Сейчас живу в Азербайджане.

По образованию: Полиглот. Имею диплом профессионального рус-англ переводчика.

Занимаюсь переводами больше 9 лет.

Могу сделать для вас перевод на следующие темы: эконом; медицин; финансы; маркетинг; IT; технические; спорт; политические; психология; туризм; художественные ( различные книги ).