Mekhti221

Мехти Mekhti221

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Лицензированный переводчик.

Переводчик на Английский и Турецкий ( родные ). Сам из Норвича, Англия. Так же есть сертификаты по Немецкому и Испанскому языкам.

Сейчас живу в Азербайджане.

По образованию: Полиглот. Имею диплом профессионального рус-англ переводчика.

Занимаюсь переводами больше 9 лет.

Могу сделать для вас перевод на следующие темы: эконом; медицин; финансы; маркетинг; IT; технические; спорт; политические; психология; туризм; художественные ( различные книги ).

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#886
рейтинг фрилансера
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ТОП-20
Переводы

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Отзывы заказчиков

UmaUmi
Адиль 
51 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$24
10 баллов
2 года назад
Перевод рекламных текстов
Испанский языкПеревод текстовНемецкий язык
Очень порядочный и исполнительный человек! Редко встречаю на ресурсе человека, который не затягивает со сроками, а наоборот, всегда работа сдается раньше срока Рекомендую
Сотрудничество с Адилем вызывает одно чувство удовольствия. Всегда четкое ТЗ, и быстрая оплата. Благодарю!
Ответный отзыв
UmaUmi
Адиль 
51 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$74
10 баллов
2 года назад
Перевод статьи на 3 языка
С Мехти, как всегда, быстро, качественно, да и просто приятно работать. Настоятельно рекомендую!!!
Спасибо большое за постоянное сотрудничество. Я очень рад что, могу помочь такому приятному заказчику.
Ответный отзыв
UmaUmi
Адиль 
51 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$36
10 баллов
2 года назад
Перевод статьи на три языка
Оперативность Мехти поражает. Быстро, качественно и в гораздо раньше сроков. Рекомендую
Все замечательно. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
UmaUmi
Адиль 
51 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$22
10 баллов
2 года назад
Нужен перевод текстов для рк на испанский и немецкий языки
С Мехти всегда приятно работать - быстро и четко. Рекомендую однозначно!!!
Как всегда, сотрудничество с Адилем приносит позитив. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
UmaUmi
Адиль 
51 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$22
10 баллов
2 года назад
Перевод рекламных текстов на два языка
Мехти, как всегда быстро и оперативно. Рекомендую.
Каждое сотрудничество с Адилем - прекрасно. Очень приятный и отзывчивый заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
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Переводы
13 отзывов
$2/час
от $5от 2 часов
#11