Лицензированный переводчик.
Переводчик на Английский и Турецкий ( родные ). Сам из Норвича, Англия. Так же есть сертификаты по Немецкому и Испанскому языкам.
Сейчас живу в Азербайджане.
По образованию: Полиглот. Имею диплом профессионального рус-англ переводчика.
Занимаюсь переводами больше 9 лет.
Могу сделать для вас перевод на следующие темы: эконом; медицин; финансы; маркетинг; IT; технические; спорт; политические; психология; туризм; художественные ( различные книги ).
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#886
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20— Переводы
Портфолио
- Выполнил перевод на медицинскую тематику (RU-ESP).170 просмотров
- Выполнил перевод на медицинскую тематику (RU-ESP).85 просмотров
- Выполнил перевод медицинской тематики (RU - ESP).86 просмотров
- Выполнил перевод на медицинскую тематику (RU-ESP).105 просмотров
- Выполнил перевод сайта CDEK FORWARD (RU - ESP).64 просмотра
- Выполнил перевод большой книги (RU - ESP).62 просмотра
- Выполнил перевод "Кальянные чащи" (RU - ESP).56 просмотров
- Выполнил перевод "Феномен долголетия" (RU - ESP).57 просмотров
- Текста про инструкции оборудований (RU - DEU).92 просмотра
- Перевод текста про путешествия (RU - DEU).88 просмотров
- "Сталинградская битва в немецкой историографии"56 просмотров
Отзывы заказчиков
$24
10 баллов
2 года назад
Испанский языкПеревод текстовНемецкий язык
Очень порядочный и исполнительный человек! Редко встречаю на ресурсе человека, который не затягивает со сроками, а наоборот, всегда работа сдается раньше срока Рекомендую
Ответный отзыв
Сотрудничество с Адилем вызывает одно чувство удовольствия. Всегда четкое ТЗ, и быстрая оплата. Благодарю!
$74
10 баллов
2 года назад
С Мехти, как всегда, быстро, качественно, да и просто приятно работать. Настоятельно рекомендую!!!
Ответный отзыв
Спасибо большое за постоянное сотрудничество. Я очень рад что, могу помочь такому приятному заказчику.
$36
10 баллов
2 года назад
Оперативность Мехти поражает. Быстро, качественно и в гораздо раньше сроков. Рекомендую
Ответный отзыв
Все замечательно. Спасибо за работу!
$22
10 баллов
2 года назад
С Мехти всегда приятно работать - быстро и четко. Рекомендую однозначно!!!
Ответный отзыв
Как всегда, сотрудничество с Адилем приносит позитив. Спасибо за работу!
$22
10 баллов
2 года назад
Мехти, как всегда быстро и оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Каждое сотрудничество с Адилем - прекрасно. Очень приятный и отзывчивый заказчик. Рекомендую!
Переводы
13 отзывов
$2/час
от $5от 2 часов
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